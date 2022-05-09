Спасибі дідові за перемогу! Ломаченко помилився країною

Ломаченко святкує 9 Травня / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий український боксер Василь Ломаченко продовжує жити у паралельній реальності. Коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті та примирення, Ломаченко разом з Путіним святкує 9 Травня. Раніше друг українського спортсмена взяв участь у параді на Красній площі.

Сьогодні в Instagram боксер опублікував пару фотографій, які підписав "Спасибі дідові за перемогу". Цей вислів дуже популярний у Росії, яка влаштувала геноцид українському народу.

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Але бійця ТрО Василя Ломаченка це не бентежить. Натомість дуже бентежить його підписників.

"Здається, країною помилився, дивак! Це дно!", "Мабуть, бокс на тобі позначився", "У побєдобєсії взяв участь?", "Георгіївської стрічки не вистачає", – посипалися коментарі на адресу Ломаченка.

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Після початку війни Ломаченко постив голуба миру з російським та українським прапорами. А потім неоднозначно привітав усіх з Великоднем.