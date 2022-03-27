Врятував 20 людей – і загинув: у бою за Ірпінь убили чемпіона світу

Ігор Сухих бився за своє місто / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжує втрачати спортсменів на війні з Росією. Сьогодні трагічну новину повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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У бою за місто загинув Ігор Сухих. "Він загинув на моїх очах. Це велика трагедія для всієї нашої громади, адже Ігор тут мав багато друзів і товаришів. Це ще більша трагедія для його родини: батьки втратили сина, дружина – коханого чоловіка, а двоє діток – батька", – написав Маркушин у Facebook.

Сухих був майстром спорту України міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства та рукопашного бою, чемпіоном України, Європи та світу. Грав за футбольну команду "АТО-Ірпінь".

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Два тижні тому у Facebook Ігор розповідав, як врятував двох поранених громадян Ірпеня. А потім евакуював понад 20 людей з міста.