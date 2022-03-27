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Спас 20 человек – и погиб: в бою за Ирпень убили чемпиона мира

Алексей Андрейцев
27 марта, 16:12
Игорь Сухих был чемпионом по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, играл в футбол за команду родного города

Игорь Сухих бился за свой город / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает терять спортсменов на войне с Россией. Сегодня трагическую новость сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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В бою за город погиб Игорь Сухих. "Он погиб на моих глазах. Это большая трагедия для всей нашей общины, ведь у Игоря здесь было много друзей и товарищей. Это еще большая трагедия для его семьи: родители потеряли сына, жена – любимого мужа, а двое детей – отца", – написал Маркушин в Facebook.

Сухих был мастером спорта международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпионом Украины, Европы и мира. Играл за футбольную команду "АТО-Ирпень".

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Две недели назад в Facebook Игорь рассказывал, как спас двоих раненых гражданских жителей Ирпеня. А потом эвакуировал более 20 человек из города.