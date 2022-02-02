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"Радили взяти бразильців, як у Росії". Наставник збірної України пояснив відмову від легіонерів

Сергій Шаховець
2 лютого, 22:02
Колишній тренер футзальної збірної України Геннадій Лисенчук свого часу відмовився від практики запрошення бразильських футболістів, і про своє рішення не шкодує

Збірна України завойовує перемоги самотужки, на відміну від Росії / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 4 лютого, на вболівальників чекає суперматч в Амстердамі – Україна зіграє проти Росії у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу. Екс-наставник збірної України з футзалу Геннадій Лисенчук поділився своїми враженнями від виступу "жовто-синіх" на Євро-2022.

"Радий за тренера – Олександра Косенка, який свого часу був лідером збірної, а зараз показує себе з найкращого боку на тренерському містку.

Зараз за збірну виступає одразу п'ять гравців, які починали ще у мене, зокрема, капітан Петро Шотурма дебютував у 2010 році. Так що нашій збірній досвіду не позичати і якщо їй у п'ятницю вдасться зіграти у свою гру, активно пресингуючи, нагнітаючи темп, то зможе схилити шальки терезів на свою користь.

До речі, свого часу мені радили натуралізувати групу бразильців, як це зробили в Росії, але я категорично відмовився. Сказав, що збірна України добиватиметься перемог самотужки. І мав рацію", – сказав Лисенчук в інтерв'ю Meta-ratings.com.ua.

Корсун втік від захисника, але не забив гол / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що у складі збірної Росії на ЧЄ-2022 виступають чотири натуралізовані бразильці. У чвертьфіналі футзального Євро росіяни обіграли Грузію 3:1.

Також ми повідомляли, що у збірній України з футзалу виступає гравець із чемпіонату Росії. Володимир Разуванов, який зараз захищає кольори самарського Динамо, встиг пограти з серпом і молотом на грудях за московський клуб КПРФ, що утримується однойменною російською партією.

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Разуванов у формі збірної України і КПРФ / Фото: Колаж: Сьогодні