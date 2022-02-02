"Советовали взять бразильцев, как в России". Наставник сборной Украины объяснил отказ от легионеров

Сборная Украины завоевывает победы своими силами, в отличие от России / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня
В пятницу, 4 февраля, болельщиков ждет суперматч в Амстердаме – Украина сыграет против России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу. Экс-наставник сборной Украины по футзалу Геннадий Лисенчук поделился своими впечатления от выступления "желто-синих" на Евро-2022.
"Рад за тренера – Александра Косенко, который в свое время был лидером сборной, а сейчас показывает себя с наилучшей стороны на тренерском мостике.
Сейчас за сборную выступает сразу пять игроков, которые начинали еще у меня, в частности, капитан Петр Шотурма дебютировал в 2010 году. Так что нашей сборной опыта не занимать и если ей в пятницу удастся сыграть в свою игру, активно прессингуя, нагнетая темп, то сможет склонить чаши весов в свою пользу.
Кстати, в свое время мне советовали натурализовать группу бразильцев, как это сделали в той же России, но я категорически отказался. Сказал, что сборная Украины будет добиваться побед своими силами. И оказался прав", – сказал Лисенчук в интервью Meta-ratings.com.ua.
Отметим, что в составе сборной России на ЧЕ-2022 выступают четыре натурализованных бразильца. В четвертьфинале футзального Евро россияне обыграли Грузию 3:1.
Также мы сообщали, что в сборной Украины по футзалу выступает игрок из чемпионата России. Владимир Разуванов, который сейчас защищает цвета самарского Динамо, успел поиграть с серпом и молотом на груди за московский клуб КПРФ, содержащийся одноименной российской партией.