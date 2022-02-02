"Советовали взять бразильцев, как в России". Наставник сборной Украины объяснил отказ от легионеров

В пятницу, 4 февраля, болельщиков ждет суперматч в Амстердаме – Украина сыграет против России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу. Экс-наставник сборной Украины по футзалу Геннадий Лисенчук поделился своими впечатления от выступления "желто-синих" на Евро-2022.

"Рад за тренера – Александра Косенко, который в свое время был лидером сборной, а сейчас показывает себя с наилучшей стороны на тренерском мостике.

Сейчас за сборную выступает сразу пять игроков, которые начинали еще у меня, в частности, капитан Петр Шотурма дебютировал в 2010 году. Так что нашей сборной опыта не занимать и если ей в пятницу удастся сыграть в свою игру, активно прессингуя, нагнетая темп, то сможет склонить чаши весов в свою пользу.

Кстати, в свое время мне советовали натурализовать группу бразильцев, как это сделали в той же России, но я категорически отказался. Сказал, что сборная Украины будет добиваться побед своими силами. И оказался прав", – сказал Лисенчук в интервью Meta-ratings.com.ua.