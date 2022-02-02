2 февраля 17:00 Видео
Динамо 3
Чукарички 2
2 февраля 21:00
Буркина-Фасо 1
Сенегал 3
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
3 февраля 21:00
Камерун --
Египет --
3 февраля 22:30
Атлетик --
Реал --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Советовали взять бразильцев, как в России". Наставник сборной Украины объяснил отказ от легионеров

Сергей Шаховец
2 февраля, 22:02
Бывший тренер футзальной сборной Украины Геннадий Лисенчук в свое время отказался от практики приглашения бразильских футболистов, и о своем решении не жалеет

Сборная Украины завоевывает победы своими силами, в отличие от России / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

В пятницу, 4 февраля, болельщиков ждет суперматч в Амстердаме – Украина сыграет против России в полуфинале чемпионата Европы по футзалу. Экс-наставник сборной Украины по футзалу Геннадий Лисенчук поделился своими впечатления от выступления "желто-синих" на Евро-2022.

"Рад за тренера – Александра Косенко, который в свое время был лидером сборной, а сейчас показывает себя с наилучшей стороны на тренерском мостике.

Сейчас за сборную выступает сразу пять игроков, которые начинали еще у меня, в частности, капитан Петр Шотурма дебютировал в 2010 году. Так что нашей сборной опыта не занимать и если ей в пятницу удастся сыграть в свою игру, активно прессингуя, нагнетая темп, то сможет склонить чаши весов в свою пользу.

Кстати, в свое время мне советовали натурализовать группу бразильцев, как это сделали в той же России, но я категорически отказался. Сказал, что сборная Украины будет добиваться побед своими силами. И оказался прав", – сказал Лисенчук в интервью Meta-ratings.com.ua.

Корсун убежал от защитника, но не забил гол / Фото: Getty Images

Реклама

Отметим, что в составе сборной России на ЧЕ-2022 выступают четыре натурализованных бразильца. В четвертьфинале футзального Евро россияне обыграли Грузию 3:1.

Также мы сообщали, что в сборной Украины по футзалу выступает игрок из чемпионата России. Владимир Разуванов, который сейчас защищает цвета самарского Динамо, успел поиграть с серпом и молотом на груди за московский клуб КПРФ, содержащийся одноименной российской партией.

Реклама

Разуванов в форме сборной Украины и КПРФ / Фото: Коллаж: Сегодня