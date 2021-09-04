Склади на матч Україна – Франція: Петраков влаштував чистку

Олександр Петраков суттєво змінив склад / Фото: Reuters

Сьогодні, о 21:45, стартує ключовий поєдинок відбору на ЧС-2022. Онлайн Україна – Франція доступний на нашому сайті.

Україна – Франція: де дивитися матч відбору на ЧС-2022

У порівнянні з грою з Казахстаном (2:2), в основі української збірної п'ять нових футболістів – Тимчик, Кривцов, Степаненко, Шапаренко та Циганков.

Караваєв, після помилок якого казахстанці забили нам два м'ячі, цього разу залишився в запасі.

ЗБІРНА УКРАЇНИ: Пятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Запасні: Бойко, Різник, Соболь, Сирота, Сидорчук, Маліновський, Зубков, Макаренко, Корнієнко, Качараба, Сікан, Караваєв

Збірна ФРАНЦІЇ: Льоріс, Дюбуа, Зума, Кімпембе, Дінь, Погба, Тчуамені, Рабьо, Грізманн, Коман, Марсьяль

Запасні: Манданда, Меньян, Варан, Мукіеле, Діабі, Гендузі, Верету, Бензема, Ленгле, Ернандес

Реклама

Олександр Петраков дає вказівки перед матчем з Францією / Фото: REUTERS

Україна поки що жодного разу не виграла у відборі на мундіаль у Катарі і після чотирьох матчів посідає третю сходинку в групі D, маючи в своєму активі чотири бали. Франція з вісьмома очками очолює турнірну таблицю.

Україна і Франція проведуть між собою вже 12-у зустріч. Наша команда змогла обіграти грізного суперника лише одного разу – в пам'ятному матчі плей-оф до ЧС 2014 (2:0), а потім у матчі-відповіді французи розгромили команду Михайла Фоменка (3:0) і залишили нас без мундіалю.

Дивіться, як Україна грала в попередньому матчі з Казахстаном