Составы на матч Украина – Франция: Петраков устроил чистку

Александр Петраков перетасовал состав / Фото: Reuters
Сегодня, в 21:45, стартует ключевой поединок отбора на ЧМ-2022. Онлайн Украина – Франция доступен на нашем сайте.
Украина – Франция: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022
По сравнению с игрой с Казахстаном (2:2), в основе украинской сборной пять новых футболистов – Тымчик, Кривцов, Степаненко, Шапаренко и Цыганков.
Караваев, после ошибок которого казахстанцы забили нам два мяча, в этот раз остался в запасе.
СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук
Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев
CБОРНАЯ ФРАНЦИИ: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Погба, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Коман, Марсьяль
Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мукиэле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема, Ленгле, Эрнандес
Украина пока еще ни разу не выиграла в отборе на мундиаль в Катаре и после четырех матчей занимает третью строчку в группе D, имея в своем активе четыре балла. Франция с восемью очками возглавляет турнирную таблицу.
Украина и Франция проведут между собой уже 12-ю встречу. Наша команда смогла обыграть грозного соперника лишь однажды – в памятном матче плей-офф к ЧМ-2014 (2:0), а затем в ответном матче французы разгромили команду Михаила Фоменко (3:0) и оставили нас без мундиаля.
Смотрите, как Украина играла в предыдущем матче с Казахстаном