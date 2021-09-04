4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Составы на матч Украина – Франция: Петраков устроил чистку

Олег Люлька
4 сентября, 20:55
Главный тренер сборной Украины сделал пять замен в стартовом составе нашей команды по сравнению с поединком против Казахстана, который завершился вничью 2:2

Александр Петраков перетасовал состав / Фото: Reuters

Сегодня, в 21:45, стартует ключевой поединок отбора на ЧМ-2022. Онлайн Украина – Франция доступен на нашем сайте.

Украина – Франция: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

По сравнению с игрой с Казахстаном (2:2), в основе украинской сборной пять новых футболистов – Тымчик, Кривцов, Степаненко, Шапаренко и Цыганков.

Караваев, после ошибок которого казахстанцы забили нам два мяча, в этот раз остался в запасе.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев

CБОРНАЯ ФРАНЦИИ: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Погба, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Коман, Марсьяль

Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мукиэле, Диаби, Гендузи, Верету, Бензема, Ленгле, Эрнандес

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Александр Петраков дает указания перед матчем с Францией / Фото: REUTERS

Украина пока еще ни разу не выиграла в отборе на мундиаль в Катаре и после четырех матчей занимает третью строчку в группе D, имея в своем активе четыре балла. Франция с восемью очками возглавляет турнирную таблицу.

Украина и Франция проведут между собой уже 12-ю встречу. Наша команда смогла обыграть грозного соперника лишь однажды – в памятном матче плей-офф к ЧМ-2014 (2:0), а затем в ответном матче французы разгромили команду Михаила Фоменко (3:0) и оставили нас без мундиаля.

Смотрите, как Украина играла в предыдущем матче с Казахстаном

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