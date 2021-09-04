Україна – Франція: о котрій і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Зустріч пройде в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21:45. Україна – Франція трансляція онлайн вже є на нашому сайті.
Де дивитися матч Україна – Франція:
- "Україна", live
- "Футбол 1", live
- OLL.TV (в підписці)
- "Футбол 2", неділя, 01:55 (повтор)
- "Футбол 1", неділя, 11:25 (повтор)
- "Футбол 2", неділя, 15:05 (повтор)
У турнірній таблиці Україна відстає від Франції на чотири бали, а безпосередньо до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі вийде тільки переможець групи!
Тому Україні обов'язково потрібно перемагати, адже в разі поразки наша команда ризикує скотитися на останнє місце в групі, оскільки інші наші конкуренти провели менше матчів і за втраченими очками випереджають команду Петракова.
Варто зазначити, що Україна ще жодного разу не виграла у відборі на катарський мундіаль. Але і Франція не виграє вже протягом чотирьох матчів!
Втім, букмекери не вірять, що Україна зможе перемогти французів: коефіцієнт на перемогу команди Олександра Петракова – 6.70, на нічию – 4.20, на перемогу Франції – 1.55.
Проблем тренерському штабу української команди додасть дискваліфікація Олександра Зінченка і травма Віталія Буяльського. Олександр Петраков вже оголосив заявку на матч проти Франції.