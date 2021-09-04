Україна – Франція: о котрій і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

У суботу, 4 вересня, збірні України та Франції зустрінуться в центральному матчі відбору на ЧС-2022 в групі D. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті

Олександр Петраков дає вказівки перед матчем з Францією / Фото: REUTERS

Зустріч пройде в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21:45. Україна – Франція трансляція онлайн вже є на нашому сайті.

Де дивитися матч Україна – Франція:

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У турнірній таблиці Україна відстає від Франції на чотири бали, а безпосередньо до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі вийде тільки переможець групи!

Тому Україні обов'язково потрібно перемагати, адже в разі поразки наша команда ризикує скотитися на останнє місце в групі, оскільки інші наші конкуренти провели менше матчів і за втраченими очками випереджають команду Петракова.

Варто зазначити, що Україна ще жодного разу не виграла у відборі на катарський мундіаль. Але і Франція не виграє вже протягом чотирьох матчів!

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Втім, букмекери не вірять, що Україна зможе перемогти французів: коефіцієнт на перемогу команди Олександра Петракова – 6.70, на нічию – 4.20, на перемогу Франції – 1.55.

Проблем тренерському штабу української команди додасть дискваліфікація Олександра Зінченка і травма Віталія Буяльського. Олександр Петраков вже оголосив заявку на матч проти Франції.

Як Україна грала з Францією в першому матчі: