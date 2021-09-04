4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Спорт ЧС 2022 Катар

Україна – Франція: о котрій і де дивитися матч відбору на ЧС-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 вересня, 13:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У суботу, 4 вересня, збірні України та Франції зустрінуться в центральному матчі відбору на ЧС-2022 в групі D. Поєдинок можна буде дивитися на ТБ і в інтернеті
Олександр Петраков дає вказівки перед матчем з Францією
Олександр Петраков дає вказівки перед матчем з Францією / Фото: REUTERS

Зустріч пройде в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21:45. Україна – Франція трансляція онлайн вже є на нашому сайті.

Де дивитися матч Україна – Франція:

  • "Україна", live
  • "Футбол 1", live
  • OLL.TV (в підписці)
  • "Футбол 2", неділя, 01:55 (повтор)
  • "Футбол 1", неділя, 11:25 (повтор)
  • "Футбол 2", неділя, 15:05 (повтор)
Реклама

У турнірній таблиці Україна відстає від Франції на чотири бали, а безпосередньо до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі вийде тільки переможець групи!

Тому Україні обов'язково потрібно перемагати, адже в разі поразки наша команда ризикує скотитися на останнє місце в групі, оскільки інші наші конкуренти провели менше матчів і за втраченими очками випереджають команду Петракова.

Варто зазначити, що Україна ще жодного разу не виграла у відборі на катарський мундіаль. Але і Франція не виграє вже протягом чотирьох матчів!

Реклама

Втім, букмекери не вірять, що Україна зможе перемогти французів: коефіцієнт на перемогу команди Олександра Петракова – 6.70, на нічию – 4.20, на перемогу Франції – 1.55.

Проблем тренерському штабу української команди додасть дискваліфікація Олександра Зінченка і травма Віталія Буяльського. Олександр Петраков вже оголосив заявку на матч проти Франції.

Як Україна грала з Францією в першому матчі:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
90
53
49
192
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
40
38
41
119
3
flag США СШАUS
35
35
28
98
4
flag ПКР ПКРRPC
35
30
48
113
5
flag Україна УкраїнаUA
24
47
27
98
6
flag Нідерланди НідерландиNL
24
16
16
56
7
flag Бразилія БразиліяBR
22
17
29
68
8
flag Австралія АвстраліяAU
20
28
28
76
9
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
10
flag Італія ІталіяIT
13
27
25
65
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Опитування
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 вересня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти