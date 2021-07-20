Сусіди щасливі! Зінченко подарував синові Яремчука барабани (відео)

Микитка Яремчук, якому виповнилося два рочки, вже "дав прикурити", протестувавши презент від футболіста Манчестер Сіті Олександра Зінченка і його дружини Влади Седан

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Олександр Зінченко і Влада Седан зробили оригінальний подарунок синові своїх друзів – форварда збірної України Романа Яремчука та його дружини Христини – Микиті.

Микитці Яремчуку виповнилося два рочки, і подружжя Зінченків подарувало хлопчикові барабанну установку – нехай грає!

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Іменинник відразу ж узяв у руки палички і гарненько приклався ними по тарілочках. Ударний парубок!

"Дякую!" – подякувала футболісту МанСіті Олександру Зінченку і його дружині за подарунок Христина Яремчук.

І додала: "Сусіди щасливі".

Нагадаємо, що Влада Седан і Олександр Зінченко теж незабаром стануть батьками – подружжя в очікуванні первістка.

Олександр Зінченко і його дружина Влада / Фото: Instagram

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