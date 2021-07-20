Соседи счастливы! Зинченко подарил сыну Яремчука барабаны (видео)

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram
Александр Зинченко и Влада Седан сделали оригинальный подарок сыну своих друзей – форварда сборной Украины Романа Яремчука и его жены Кристины – Никите.
Никитке Яремчуку исполнилось два годика, и супруги Зинченко подарили мальчику барабанную установку – пусть играет!
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Именинник сразу же взял в руки палочки и хорошенько приложился ими по тарелочкам. Ударный малый!
"Спасибо!" – поблагодарила футболиста МанСити Александра Зинченко и его жену за подарок Кристина Яремчук
И добавила: "Соседи счастливы".
Напомним, что Влада Седан и Александр Зинченко тоже вскоре станут родителями – супруги в ожидании первенца.
Александр Зинченко и его жена Влада / Фото: Instagram
Смотрите, как Зинченко и Яремчук побеждали на Евро-2020
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