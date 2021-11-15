Зірвався на тренера: Роналду не стримав емоції після фіаско у матчі з Сербією

На Роналду чекає плей-оф за вихід на ЧС / Фото: Reuters
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не стримував емоції після поразки від Сербії у вирішальному матчі кваліфікації до ЧС-2022.
Одразу після поєдинку Фернанду Сантуш підійшов до Роналду на полі, щоб подякувати за матч проти Сербії, проте нарвався на гнів свого підопічного.
Пізніше тренер збірної Португалії розкрив деталі їхньої розмови з форвардом.
"Він казав, що в Сербії забив гол на останній хвилині, який не був зарахований. Це нормально, я був розчарований. Наприкінці гри ніхто не пояснюватиме, що сталося".
Португалія набрала 17 очок, посіла друге місце у таблиці групи та вирушає у стики.
За регламентом, у стики потрапляють 10 команд, які посіли друге місце у групах, плюс дві команди з найвищим рейтингом Ліги націй, які не зуміли посісти друге місце у своїй групі відбору ЧС.
Вперше в історії чемпіонатів світу стикові матчі пройдуть у два етапи – півфінал та фінал. Переможці шести півфінальних пар грають у фіналі за три путівки до Катару.