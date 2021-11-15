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Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
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Зірвався на тренера: Роналду не стримав емоції після фіаско у матчі з Сербією

Павло Василенко
15 листопада, 12:47
Збірна Португалії у рідних стінах програла команді Сербії, поступившись їй перше місце у відбірковій групі на ЧС-2022

На Роналду чекає плей-оф за вихід на ЧС / Фото: Reuters

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду не стримував емоції після поразки від Сербії у вирішальному матчі кваліфікації до ЧС-2022.

Одразу після поєдинку Фернанду Сантуш підійшов до Роналду на полі, щоб подякувати за матч проти Сербії, проте нарвався на гнів свого підопічного.

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Пізніше тренер збірної Португалії розкрив деталі їхньої розмови з форвардом.

"Він казав, що в Сербії забив гол на останній хвилині, який не був зарахований. Це нормально, я був розчарований. Наприкінці гри ніхто не пояснюватиме, що сталося".

Португалія набрала 17 очок, посіла друге місце у таблиці групи та вирушає у стики.

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За регламентом, у стики потрапляють 10 команд, які посіли друге місце у групах, плюс дві команди з найвищим рейтингом Ліги націй, які не зуміли посісти друге місце у своїй групі відбору ЧС.

Вперше в історії чемпіонатів світу стикові матчі пройдуть у два етапи – півфінал та фінал. Переможці шести півфінальних пар грають у фіналі за три путівки до Катару.