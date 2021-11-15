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Сорвался на тренера: Роналду не сдержал эмоции после фиаско в матче с Сербией

Павел Василенко
15 ноября, 12:47
Сборная Португалии в родных стенах проиграла команде Сербии, уступив ей первое место в отборочной группе на ЧМ-2022

Роналду ждет плей-офф за выход на ЧМ / Фото: Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сдерживал эмоции после поражения от Сербии в решающем матче квалификации к ЧМ-2022.

Сразу после поединка Фернанду Сантуш подошел к Роналду на поле, чтобы поблагодарить за матч против Сербии, однако нарвался на гнев своего подопечного.

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Позже тренер сборной Португалии раскрыл детали их разговора с форвардом.

"Он говорил, что в Сербии забил гол на последней минуте, который не был засчитан. Это нормально, я был разочарован. В конце игры никто не будет объяснять, что произошло".

Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки.

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По регламенту, в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ.

Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа – полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар играют в финале за три оставшиеся путевки в Катар.