Чекаємо суперника України: де дивитись жеребкування плей-офф ЧС-2022

Збірна України чекає суперника в плей-офф відбору на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

У прямому ефірі жеребкування плей-офф відбір на чемпіонат світу 2022 року у Катарі покажуть на ТБ та в інтернеті. Також ми проведемо онлайн трансляцію жеребкування плей-офф ЧС-2022. Початок трансляції – о 18:00.

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Де дивитись жеребкування плей-офф ЧС-2022

Футбол-2, live

Як Україна здобула путівку до плей-офф:

Нагадаємо, що у плей-офф відбору на ЧС-2022 візьмуть участь 10 команд, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також ще дві команди, що вийшли у стики через Лігу націй.

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Вони будуть поділені на два кошики згідно з набраними очками у відборі.

Кошик 1: Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія

Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія Кошик 2: Австрія, Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Чехія

Потім команди розподілять на шість пар. Далі за олімпійською системою у матчах на виліт визначаться спочатку фіналісти міні-турніру, а потім три щасливчики. Зазначимо, що переможець визначатиметься за підсумками одного матчу.

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Україна потрапила до числа несіяних, тож півфінал точно проведе у гостях. Нашим суперником гарантовано не стане Росія, оскільки УЄФА продовжує розводити наші команди.

Коли відбудуться матчі

Півфінали плей-офф відбору на ЧС-2022 заплановані на 24 березня 2022 року, фінальні поєдинки відбудуться 29 березня. Точний час початку матчів стане відомим пізніше.

Кого хочуть бачити вболівальники суперником України