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Суперник українця Амосова програв титул чемпіона Шторму

Сергій Шаховець
14 травня, 10:27
Яскравий нокаутер Майкл Пейдж мав битися з Ярославом Амосовим, але через військову агресію Росії українець вирішив захищати свою батьківщину від загарбників

Майкл Пейдж Логан Сторлі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Лондоні відбувся турнір Bellator 281, головним поєдинком якого була зустріч британця Майкла Пейджа та американця Логана "Шторма" Сторлі.

На кону стояв тимчасовий титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі, і для визначення переможця довелося провести всі 5 раундів.

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За підсумками бою судді роздільним рішенням віддали перемогу Логану Сторлі – 48:47, 47:48, 49:46.

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Додамо, що ця перемога стала 14-ю в кар'єрі Сторлі при одній поразці. А 35-річний Пейдж зазнав другої поразки при 20 перемогах.

Нагадаємо, спочатку суперником Пейджа мав український чемпіон Bellator Ярослав Амосов. Але замість захисту титулу українець обрав важливіший захист – своєї країни від російських окупантів.

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Дивіться найяскравіші моменти бою Пейдж-Сторлі