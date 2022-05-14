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Соперник украинца Амосова проиграл титул чемпиона Шторму

Сергей Шаховец
14 мая, 10:27
Яркий нокаутер Майкл Пейдж должен был драться с Ярославом Амосовым, но из-за военной агрессии России украинец принял решение защищать свою родину от захватчиков

Майкл Пейдж VS Логан Сторли / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лондоне состоялся турнир Bellator 281, главным поединком которого была встреча британца Майкла Пейджа и американца Логана "Шторма" Сторли.

На кону стоял временный титул чемпиона Bellator в полусреднем весе, и для определения победителя потребовалось провести все 5 раундов.

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По итогам боя судьи раздельным решением отдали победу Логану Сторли – 48:47, 47:48, 49:46.

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Добавим, что эта победа стала 14-й в карьере Сторли при одном поражении. А 35-летний Пейдж потерпел второе поражение при 20 победах.

Напомним, первоначально соперником Пейджа должен был украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов. Но вместо защиты титула украинец выбрал более важную защиту – своей страны от российских оккупантов.

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Смотрите самые яркие моменты боя Пейдж – Сторли