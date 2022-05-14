Соперник украинца Амосова проиграл титул чемпиона Шторму

Майкл Пейдж VS Логан Сторли / Фото: Коллаж: Сегодня
В Лондоне состоялся турнир Bellator 281, главным поединком которого была встреча британца Майкла Пейджа и американца Логана "Шторма" Сторли.
На кону стоял временный титул чемпиона Bellator в полусреднем весе, и для определения победителя потребовалось провести все 5 раундов.
По итогам боя судьи раздельным решением отдали победу Логану Сторли – 48:47, 47:48, 49:46.
Добавим, что эта победа стала 14-й в карьере Сторли при одном поражении. А 35-летний Пейдж потерпел второе поражение при 20 победах.
Напомним, первоначально соперником Пейджа должен был украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов. Но вместо защиты титула украинец выбрал более важную защиту – своей страны от российских оккупантов.
Смотрите самые яркие моменты боя Пейдж – Сторли