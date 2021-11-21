Суперник Шахтаря у Лізі чемпіонів зупинив лідера Серії А

Інтер переміг Наполі з рахунком 3:2 / Фото: Reuters
21 листопада у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" відбувся матч 13-го туру між Інтером та Наполі. Неаполітанці приїхали в статусі лідера Серії А і в разі перемоги над нерадзуррі могли піти у відрив від Мілана, що йде другим, на три очки.
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Вже на 17-й хвилині зустрічі гості повели у рахунку – Пйотр Зелінський скористався передачею від Інсіньє і в один дотик переправив м'яч у ворота Інтера.
Але вже за вісім хвилин команда Сімоне Інздагі отримала право на одинадцятиметровий, який чітко реалізував Хакан Чалханоглу.
Наприкінці першого тайму Іван Перишич завдав точного удару головою, забивши гол у роздягальню – 2:1, повів Інтер.
На 61-й хвилині поєдинку аргентинець нерадзуррі Лаутаро Мартінес зробив рахунок непристойним – 3:1.
Але неаполітанці зуміли скоротити рахунок до мінімуму зусиллями Дреса Мертенса, який скористався помилкою досвідченого Едіна Джеко.
Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу підопічних Сімоне Індзагі над Наполі з рахунком 3:2.
ЗВІТ МАТЧУ
Наполі зазнав першої поразки в сезоні, але втримався на першому рядку таблиці Серії А із 32 очками. Інтер скоротив відставання від "партенопейців" та Мілана до чотирьох балів.
Нагадаємо, що вже в середу, 24 листопада, Інтер у рамках матчу Ліги чемпіонів прийматиме донецький Шахтар.