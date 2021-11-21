21 ноября 50’
Дженоа 0
Рома 0
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла 5
Мариуполь 1
21 ноября 19:30
Десна 0
Колос 1
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
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Соперник Шахтера в Лиге чемпионов остановил лидера Серии А

Сергей Шаховец
21 ноября, 22:47
Интер добыл важную победу над Наполи (3:2) в центральном матче 13-го тура чемпионата Италии

Интер победил Наполи со счетом 3:2 / Фото: Reuters

21 ноября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" состоялся матч 13-го тура между Интером и Наполи. Неаполитанцы приехали в статусе лидера Серии А и в случае победы над нерадзурри могли уйти в отрыв от идущего вторым Милана на три очка.

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Уже на 17-й минуте встречи гости повели в счете – Петр Зелиньский воспользовался передачей от Инсинье и в одно касание переправил мяч в ворота Интера.

Но уже спустя восемь минут команда Симоне Инздаги получила право на одиннадцатиметровый, который четко реализовал Хакан Чалханоглу.

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В конце первого тайма Иван Перишич нанес точный удар головой, забив гол в раздевалку – 2:1, повел Интер.

На 61-й минуте поединка аргентинец нерадзурри Лаутаро Мартинес сделал счет неприличным – 3:1.

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Но неаполитанцы сумели сократить счет до минимума усилиями Дреса Мертенса, который воспользовался ошибкой опытного Эдина Джеко.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу подопечных Симоне Индзаги над Наполи со счетом 3:2.

ОТЧЕТ МАТЧА

Наполи потерпел первое поражение в сезоне, но удержался на первой строчке таблицы Серии А с 32 очками. Интер сократил отставание от "партенопейцев" и Милана до четырех баллов.

Напомним, что уже в среду, 24 ноября, Интер в рамках матча Лиги чемпионов будет принимать донецкий Шахтер.