Соперник Шахтера в Лиге чемпионов остановил лидера Серии А

Интер победил Наполи со счетом 3:2 / Фото: Reuters

21 ноября в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" состоялся матч 13-го тура между Интером и Наполи. Неаполитанцы приехали в статусе лидера Серии А и в случае победы над нерадзурри могли уйти в отрыв от идущего вторым Милана на три очка.

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Уже на 17-й минуте встречи гости повели в счете – Петр Зелиньский воспользовался передачей от Инсинье и в одно касание переправил мяч в ворота Интера.

Но уже спустя восемь минут команда Симоне Инздаги получила право на одиннадцатиметровый, который четко реализовал Хакан Чалханоглу.

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В конце первого тайма Иван Перишич нанес точный удар головой, забив гол в раздевалку – 2:1, повел Интер.

На 61-й минуте поединка аргентинец нерадзурри Лаутаро Мартинес сделал счет неприличным – 3:1.

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Но неаполитанцы сумели сократить счет до минимума усилиями Дреса Мертенса, который воспользовался ошибкой опытного Эдина Джеко.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу подопечных Симоне Индзаги над Наполи со счетом 3:2.

ОТЧЕТ МАТЧА

Наполи потерпел первое поражение в сезоне, но удержался на первой строчке таблицы Серии А с 32 очками. Интер сократил отставание от "партенопейцев" и Милана до четырех баллов.

Напомним, что уже в среду, 24 ноября, Интер в рамках матча Лиги чемпионов будет принимать донецкий Шахтер.