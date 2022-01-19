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Суперницю Світоліної забрали з корту на інвалідному візку (відео)

Андрій Трофімов
19 січня, 09:00
Перша ракетка України потрапила до третього раунду Australian Open – її опонентка француженка Армоні Тан не змогла дограти матч через травму

Суперницю Світоліної підкосила травма / Фото: Reuters

Армоні Тан (№107 WTA) не змогла закінчити матч другого кола Відкритого чемпіонату Австралії проти Еліни Світоліної (№17 WTA) – француженка китайського походження знялася через травму литкового м'яза за рахунку 6:3, 5:7, 5:1 на користь українки.

Ближче до завершення матчу Тан вже не могла нормально подавати. Суддя звернувся до неї: "Армоні, якщо ти не можеш продовжувати... Ти лише ускладниш травму, якщо продовжиш".

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Урешті Тан достроково завершила поєдинок проти Світоліної і не змогла самостійно залишити корт – її всю у сльозах відвезли на візку.

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За вихід до третього раунду Australian Open Еліна Світоліна заробила 159 202 долари призових. Наступною її суперницею в Мельбурні в п'ятницю буде колишня перша ракетка світу – білоруска Вікторія Азаренка, яка раніше подолала швейцарку Гіль Белен Тайхман – 6:1, 6:2.

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