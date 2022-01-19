Соперницу Свитолиной увезли с корта на инвалидной коляске

Соперницу Свитолиной подкосила травма / Фото: Reuters

Армони Тан (№107 WTA) не смогла закончить матч второго круга Открытого чемпионата Австралии против Элины Свитолиной (№17 WTA) – француженка китайского происхождения снялась из-за травмы икроножной мышцы при счете 6:3, 5:7, 5:1 в пользу украинки.

К концу матча Тан уже не могла нормально подавать. Судья на вышке обратился к ней: "Армони, если ты не можешь продолжать... Ты лишь усугубишь травму, если продолжишь".

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В итоге Тан досрочно завершила поединок против Свитолиной и не смогла самостоятельно покинуть корт – ее, всю в слезах, увезли на коляске.

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За выход в третий раунд Australian Open Элина Свитолина заработала 159 202 доллара призовых. Следующей ее соперницей в Мельбурне в пятницу будет бывшая первая ракетка мира – белоруска Виктория Азаренка, ранее одолевшая швейцарку Хиль Белен Тайхман – 6:1, 6:2.

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Ранее мы писали, что миллионерша из украинского тенниса в депрессии. После поражения в первом же раунде Australian Open Даяна Ястремская призналась, что ее посещают мысли о завершении карьеры.