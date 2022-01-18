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Я проблемна дочка, прямую не туди! Мільйонерка з українського тенісу у депресії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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18 січня, 11:02
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Даяні Ястремській лише 21 рік, але вона вже розмірковує над можливим завершенням кар'єри
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Getty Images

Після поразки у першому ж раунді Australian Open Даяна Ястремська зізналася, що її відвідують думки щодо завершення кар'єри тенісистки.

Але 21-річна одеситка поки що відмовляється вішати ракетку на цвях.

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"З усіма проблемними ситуаціями і після вимушеної паузи мій тато відійшов у бік від тенісу, а він же завжди був у ньому головним для мене з дитинства. На це є свої особисті причини, але можу сказати тільки те, що в цьому винна саме я. Я часто була проти, я – проблемна дочка", – зізналася Ястремська в інтерв'ю btu.org.ua.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Instagram

"І, як тато сказав після мого матчу на Australian Open, сама я не впораюсь. Зараз я абсолютно в інший бік прямую. Я можу з ним погодитися і, відверто кажучи, були думки завершити це все. Але я не хочу вірити в це, не хочу вірити в те, що пишуть різні люди в соцмережах, що я маю закінчити... Ні, я маю впоратися з цією ситуацією", – каже Даяна.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Instagram

Нагадаємо, свого часу Ястремська, яка нині посідає 144-й рядок у рейтингу WTA, була 22-ю ракеткою світу. У її активі – понад два мільйони доларів призових.

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Instagram

Проте кар'єра Даяни зламалася торік, коли стало відомо про її позитивний допінг-тест.

Українську тенісистку виправдали, коли стало відомо, що заборонена речовина потрапила до її організму через секс.

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Але після піврічного простою Ястремська досі не може повернути колишню форму.

Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото: Reuters

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