Подія 2021 року в українському спорті: голосування

Претенденти на звання спортивная подія року / Фото: Колаж: Сьогодні
Давайте разом визначимо, яка подія стала головною для українського спорту. Щоб полегшити вибір, ми підібрали трійку найгідніших кандидатів.
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Золото Беленюка на Олімпіаді-2020
Незважаючи на те, що Олімпіада-2020 стала для України найгіршою в історії, у нас був привід для гордості.
Борець Жан Беленюк після срібла Ріо-2016 таки став олімпійським чемпіоном, хоча через травму плеча українець до останнього не знав, чи зможе поїхати до Японії.
Але завдяки йому у Токіо пролунав гімн України.
Перемога Усика над Джошуа
Олександр Усик завоював усе, що тільки можна у крузервейті, а тепер підкорює надважку вагу. Ніхто не вірив у "дрібного" українця, а він узяв і переміг грізного Ентоні Джошуа!
Та ще й як! Жоден уболівальник чи експерт у світі не засумнівався у перевазі Олександра.
Усик повернув в Україну пояси IBF, IBO, WBA та WBO, які раніше належали Володимиру Кличку. Залишилося тільки забрати у Ф'юрі пояс Віталія...
Вихід збірної України до 1/4 Євро-2020
Після ЧС-2006 нашій національній команді не було чим похвалитися, а виступ на Євро-2016 взагалі хотілося забути, як страшний сон.
Але літо 2021 року знову змусило вболівальників пишатися своєю командою. Андрія Шевченка критикували за не найяскравішу гру на турнірі, але все ж таки збірна подарувала фанатам незабутні емоції.
Чого тільки вартий переможний гол Довбика у ворота Швеції на останніх секундах матчу у Глазго! За таке можна пробачити все.