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Спершу пустили, а потім він застряг. Джокович ризикує пропустити Australian Open

Сергій Шаховець
5 січня, 21:04
Першій ракетці світу Новаку Джоковичу відмовили у в'їзді до Австралії, пославшись на помилки під час оформлення візи

Новака Джоковича не пустили до Австралії / Фото: Sky Sports

Головний антивакцинатор збирався взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії 2022 року обійшовши правило обов'язкового щеплення від COVID-19.

Але біда прийшла, звідки не чекали. У середу Джокович прилетів до Мельбурна, і тут з'ясувалося, що для тих, хто отримав медичний виняток від вакцинації, потрібна особлива віза, повідомляє The Times.

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Тепер Джокович сидить у особливій кімнаті аеропорту в Мельбурні під суворим наглядом поліцейських. Чи піде влада штату Вікторії на поступки іменитому спортсмену – поки що невідомо.

Раніше сербський тенісист оголосив, що йому надали медичний виняток, щоб він міг виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії 2022 року.

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Нагадаємо, Australian Open триватиме з 17 по 30 січня. Новак Джокович – чинний та дев'ятиразовий переможець турніру.