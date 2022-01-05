Сначала пустили, а потом он застрял. Джокович рискует пропустить Australian Open

Новака Джоковича не пустили в Австралию / Фото: Sky Sports

Главный антивакцинатор собирался поучаствовать в Открытом чемпионате Австралии 2022 года обойдя правило обязательной прививки от COVID-19.

Но беда пришла, откуда не ждали. В среду Джокович прилетел в Мельбурн и тут выяснилось, что для тех, кто получил медицинское исключение от вакцинации, требуется особая виза, сообщает The Times.

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Теперь Джокович сидит в особой комнате аэропорта в Мельбурне под строгим присмотром полицейских. Пойдут ли власти штата Виктории на уступки именитому спортсмену – пока не известно.

Ранее сербский теннисист объявил, что ему дали медицинское исключение, чтобы он мог выступить на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

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Напомним, Australian Open продлится с 17 по 30 января. Новак Джокович – действующий и девятикратный победитель турнира.