5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

Сначала пустили, а потом он застрял. Джокович рискует пропустить Australian Open

Сергей Шаховец
5 января, 21:04
Первой ракетке мира Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию, сославшись на ошибки при оформлении визы

Новака Джоковича не пустили в Австралию / Фото: Sky Sports

Главный антивакцинатор собирался поучаствовать в Открытом чемпионате Австралии 2022 года обойдя правило обязательной прививки от COVID-19.

Но беда пришла, откуда не ждали. В среду Джокович прилетел в Мельбурн и тут выяснилось, что для тех, кто получил медицинское исключение от вакцинации, требуется особая виза, сообщает The Times.

Реклама

Теперь Джокович сидит в особой комнате аэропорта в Мельбурне под строгим присмотром полицейских. Пойдут ли власти штата Виктории на уступки именитому спортсмену – пока не известно.

Ранее сербский теннисист объявил, что ему дали медицинское исключение, чтобы он мог выступить на Открытом чемпионате Австралии 2022 года.

Реклама

Напомним, Australian Open продлится с 17 по 30 января. Новак Джокович – действующий и девятикратный победитель турнира.