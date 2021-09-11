"Дивлюся – літак таранить вежу!" Баюл з американським серцем згадала шок 9/11

Баюл була свідком теракту / Фото: Getty Images, Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка давно проживає в США і нещодавно відмовилася від громадянства України, висловилася стосовно 20-х роковин страшних терактів у Нью-Йорку.

Як виявилося, вежі-близнюки атакували на очах у самої Баюл.

"Ніколи не забути 11 вересня. Важко повірити, що минуло 20 років. Як я була очевидцем... Шок, всі ті картини, хаос і спогади про 9/11 в Нью-Йорку закарбувалися в моїй голові. Я ніколи не зможу забути... Я перебувала в той момент у своїй квартирі в Нью-Джерсі і бачила, як літак врізається в другу вежу. Боже, бережи Америку", – написала в Instagram Оксана Баюл, прикріпивши до посту фото брошки у вигляді американського прапора

Нагадаємо, внаслідок терористичних актів, відомих як 9/11, 20 років тому загинули 2977 людей, враховуючи 19 терористів-викрадачів. Цей напад став наймасштабнішою смертоносною атакою на території США.

Додамо, що Баюл відмовилася від українського громадянства після того, як її не запросили до Києва на святкування 30-річчя української Незалежності.

"Пора. Я більше нічого нікому не доводжу. Ні так ні. Головою в бортик без мене", – сказала тоді фігуристка.

Пізніше в День незалежності України Баюл зізналася в любові до США.