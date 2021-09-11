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"Смотрю – самолет таранит башню!" Баюл с американским сердцем вспомнила шок 9/11

Олег Люлька, Андрей Трофимов
11 сентября, 21:01
Фигуристка, отказавшаяся от Украины, поделилась своим шоком от теракта двадцатилетней давности, произошедшего в США на ее глазах

Баюл была очевидцем теракта / Фото: Getty Images, Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, давно проживающая в США и недавно отказавшаяся от гражданства Украины, высказалась по поводу 20-й годовщины страшных терактов в Нью-Йорке.

Как оказалось, башни-близнецы атаковали на глазах у самой Баюл.

"Никогда не забыть 11 сентября. Трудно поверить, что прошло 20 лет. Как я была очевидцем... Шок, все те картины, хаос и воспоминания о 9/11 в Нью-Йорке неизгладимо запечатлелись в моей голове. Я никогда не смогу забыть… Я находилась в тот момент в своей квартире в Нью-Джерси и видела, как самолет врезается во вторую башню. Боже, храни Америку", – написала в Instagram Оксана Баюл, прикрепив к посту фото брошки в виде американского флага

Напомним, в результате террористических актов, известных как 9/11, 20 лет назад погибли 2977 человек, не считая 19 террористов-угонщиков. Это нападение стало самой масштабной смертоносной атакой на территории США.

Добавим, что Баюл отказалась от украинского гражданства после того, как ее не пригласили в Киев на празднование 30-летия украинской Независимости.

"Пора. Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня", – сказала тогда фигуристка.

Позже в День независимости Украины Баюл призналась в любви к США.

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