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Баюл призналась в любви к США в День независимости Украины

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 августа, 10:38
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Первая олимпийская чемпионка Украины Оксана Баюл накануне отказалась от украинского паспорта и уже признается в любви к США
Оксана Баюл больше не украинка
Оксана Баюл больше не украинка / Фото: Instagram

Оксана Баюл больше не считает себя украинкой. После отказа от украинского паспорта спортсменка укуталась в звездно-полосатый стяг США.

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"Если тебя не любят – не выпрашивай любовь. Если тебе не верят – не оправдывайся. Если тебя не ценят – не доказывай", – написала Оксана в Instagram и добавила смайлики в виде сердечка и американского флага.

А перед этим Баюл показала себя голой. После прощания с Украиной фигуристка показа фото в стиле ню.

Кто такая Оксана Баюл

Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Фигуристка завоевала золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.

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После этого спортсменка перебралась в США и живет там по сегодняшний день. За океаном Баюл запомнилась скандалом из-за аварии в состоянии алкогольного опьянения, после чего вынуждена была пройти реабилитацию.

В 2016 году Баюл судилась с Украиной, требуя 50 миллионов долларов за использование ее имени и биографической информации. В 2018-м суд принял решение в пользу Украины, спортсменка подала апелляцию, но и ее проиграла.

Фигуристка также известна своими пророссийскими взглядами. Ранее она заявляла, что "Украине надо дружить с Россией", а теперь удивляется, что не получила приглашения в Киев от президента страны.

Оксану Баюл не пригласили на День Независимости Украины
Оксану Баюл не пригласили на День Независимости Украины / Фото: Instagram

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