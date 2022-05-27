Змоделювали Шотландію: Петраков розповів про секретний матч

Олександр Петраков відмовився від спарингів / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України продовжує підготовку до стикового матчу ЧС-2022 проти Шотландії. Раніше наставник шотландців Стів Кларк просив не змішувати війну та футбол.

На своїй базі у Словенії наша команда розділилася на два склади та зіграла повноцінний матч. Хто грав і як розвивалися події на полі – найсуворіша таємниця. Хоча дещо головний тренер Олександр Петраков і розповів.

Реклама

"Я задоволений. Мені дуже сподобалося, як ми грали. Трохи змоделювали гру збірної Шотландії. Одна команда грала за схемою 3-5-2, 3-4-3 – десь так. Змоделювали і стандартні положення", – розповів Петраков в коментарі УАФ.

Петраков налаштований поїхати на ЧС-2022 до Катару / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє проти Уельсу за путівку до чемпіонату світу-2022.

Шотландські вболівальники готові заспівати гімн України разом із нашими фанатами.