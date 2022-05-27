28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
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Змоделювали Шотландію: Петраков розповів про секретний матч

Андрій Трофімов
27 травня, 10:00
Головний тренер національної команди Олександр Петраков зізнався, що перед плей-офф ЧС-2022 збірна України грала за двома схемами

Олександр Петраков відмовився від спарингів / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України продовжує підготовку до стикового матчу ЧС-2022 проти Шотландії. Раніше наставник шотландців Стів Кларк просив не змішувати війну та футбол.

На своїй базі у Словенії наша команда розділилася на два склади та зіграла повноцінний матч. Хто грав і як розвивалися події на полі – найсуворіша таємниця. Хоча дещо головний тренер Олександр Петраков і розповів.

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"Я задоволений. Мені дуже сподобалося, як ми грали. Трохи змоделювали гру збірної Шотландії. Одна команда грала за схемою 3-5-2, 3-4-3 – десь так. Змоделювали і стандартні положення", – розповів Петраков в коментарі УАФ.

Петраков налаштований поїхати на ЧС-2022 до Катару / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Переможець цього протистояння зіграє проти Уельсу за путівку до чемпіонату світу-2022.

Шотландські вболівальники готові заспівати гімн України разом із нашими фанатами.