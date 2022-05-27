Смоделировали Шотландию: Петраков рассказал про секретный матч

Александр Петраков отказался от спаррингов / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины продолжает подготовку к стыковому матчу ЧМ-2022 против Шотландии. Ранее наставник шотландцев Стив Кларк просил не смешивать войну и футбол.

На своей базе в Словении наша команда разделилась на два состава и сыграла полноценный матч. Кто играл и как развивались события на поле – строжайшая тайна. Хотя кое-что главный тренер Александр Петраков и рассказал.

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"Я удовлетворен. Мне очень понравилось, как мы играли. Немного смоделировали игру сборной Шотландии. Одна команда играла по схеме 3-5-2, 3-4-3 – где-то так. Смоделировали и стандартные положения", – рассказал Петраков в комментарии УАФ.

Петраков настроен поехать на ЧМ-2022 в Катар / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.

Шотландские болельщики готовы спеть гимн Украины вместе с нашими фанатами.