28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
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Смоделировали Шотландию: Петраков рассказал про секретный матч

Андрей Трофимов
27 мая, 10:00
Главный тренер национальной команды Александр Петраков признался, что перед плей-офф ЧМ-2022 сборная Украины играла по двум схемам

Александр Петраков отказался от спаррингов / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины продолжает подготовку к стыковому матчу ЧМ-2022 против Шотландии. Ранее наставник шотландцев Стив Кларк просил не смешивать войну и футбол.

На своей базе в Словении наша команда разделилась на два состава и сыграла полноценный матч. Кто играл и как развивались события на поле – строжайшая тайна. Хотя кое-что главный тренер Александр Петраков и рассказал.

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"Я удовлетворен. Мне очень понравилось, как мы играли. Немного смоделировали игру сборной Шотландии. Одна команда играла по схеме 3-5-2, 3-4-3 – где-то так. Смоделировали и стандартные положения", – рассказал Петраков в комментарии УАФ.

Петраков настроен поехать на ЧМ-2022 в Катар / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.

Шотландские болельщики готовы спеть гимн Украины вместе с нашими фанатами.