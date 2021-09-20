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Десна --
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Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Бешикташ --
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Смерть на чемпіонаті світу: відомого спортсмена переїхала вантажівка

Любомир Луканюк
20 вересня, 11:30
Переможець етап "Джиро д'Італія" датський велогонщик Кріс Анкер Серенсен трагічно загинув на ЧС з велоспорту, куди він поїхав працювати коментатором

Серенсен після завершення кар'єри працював на телебаченні

Трагедія сталася на чемпіонаті світу з шосейних гонок. Колишнього велогонщика Кріса Анкера Серенсена збив автомобіль.

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Як повідомляє Євроспорт, ДТП сталося в бельгійському місті Зебрюгге. Там Серенсен працював експертом для данського телеканалу TV2 Sport на чемпіонаті світу.

Соренсена збив водій фургона, коли спортсмен їхав на велосипеді. Кріс помер від травм, несумісних з життям.

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37-річний Кріс Анкер Серенсен виступав за Tinkoff-Saxo з 2007 по 2015 рік. Також представляв Fortuneo-Vital Concept і Riwal Platform. Він виграв один етап "Джиро д'Італія"-2010. Завершив кар'єру в 2018 році.

Раніше ми писали, що вболівальницю з "Тур де Франс" помилували. Через неї десятки гонщиків поламали руки і ребра.

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