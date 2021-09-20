22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
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Зальцбург --
Лилль --
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Смерть на чемпионате мира: известного спортсмена переехал грузовик

Любомир Луканюк
20 сентября, 11:30
Победитель этап "Джиро д'Италия" датский велогонщик Крис Анкер Серенсен трагически погиб на ЧМ по велоспорту, куда он поехал работать комментатором

Серенсен после завершения карьеры работал на телевидении

Трагедия произошла на чемпионате мира по шоссейным гонкам. Бывшего велогонщика Криса Анкера Серенсена сбил автомобиль.

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Как сообщает Евроспорт, ДТП произошло в бельгийском городе Зебрюгге. Там Серенсен работал экспертом для датского телеканала TV2 Sport на чемпионате мира.

Соренсена сбил водитель фургона, когда спортсмен ехал на велосипеде. Крис скончался от травм, несовместимых с жизнью.

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37-летний Крис Анкер Серенсен выступал за Tinkoff-Saxo с 2007 по 2015 год. Также представлял Fortuneo-Vital Concept и Riwal Platform. Он выиграл один этап "Джиро д'Италия"-2010. Завершил карьеру в 2018 году.

Ранее мы писали, что болельщицу с "Тур де Франс" помиловали. Из-за нее десятки гонщиков поломали руки и ребра.

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