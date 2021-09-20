Смерть на чемпионате мира: известного спортсмена переехал грузовик

Серенсен после завершения карьеры работал на телевидении

Трагедия произошла на чемпионате мира по шоссейным гонкам. Бывшего велогонщика Криса Анкера Серенсена сбил автомобиль.

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Как сообщает Евроспорт, ДТП произошло в бельгийском городе Зебрюгге. Там Серенсен работал экспертом для датского телеканала TV2 Sport на чемпионате мира.

Соренсена сбил водитель фургона, когда спортсмен ехал на велосипеде. Крис скончался от травм, несовместимых с жизнью.

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37-летний Крис Анкер Серенсен выступал за Tinkoff-Saxo с 2007 по 2015 год. Также представлял Fortuneo-Vital Concept и Riwal Platform. Он выиграл один этап "Джиро д'Италия"-2010. Завершил карьеру в 2018 году.

Ранее мы писали, что болельщицу с "Тур де Франс" помиловали. Из-за нее десятки гонщиков поломали руки и ребра.