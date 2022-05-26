Занадто сильний для Усика? Промоутер Ф'юрі зверхньо висловився про українця

Френк Уоррен не вірить у перемогу Усика над Ф'юрі

Наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над Ділліаном Уайтом у бою за звання чемпіона WBC у надважкій вазі. "Циганський король" нокаутував опонента у шостому раунді, так і залишившись непереможеним.

Реклама

Відразу після цього боксерська спільнота заговорила про можливий бій між Ф'юрі та українцем Олександром Усиком. Висловився і промоутер Ф'юрі Френк Уоррен. Він вважає, що його підопічний надто сильний для українця

"Я упереджений, але вважаю Ф'юрі найкращим суперважком у світі. Хотів би побачити його поєдинок проти Джошуа, щоб егоїстично довести свою правоту, чому Тайсон найкращий. Те саме він покаже і в бою проти Усика. Вони мають дуже схожий стиль, але Ф'юрі набагато більший і набагато сильніший. Думаю, Тайсон був би надто великим і сильним для Олександра".

Зазначимо, що після перемоги над Ділліаном Уайтом Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Англієць поки не має наміру говорити про бій за звання абсолютного чемпіона.

Сам же Усик є чемпіоном світу за версією WBO, IBF, IBO та WBA у надважкій вазі. Дані пояси він виборов проти Ентоні Джошуа у вересні минулого року.