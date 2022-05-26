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Слишком силен для Усика? Промоутер Фьюри свысока высказался об украинце

Анатолий Дерека
26 мая, 22:49
Френк Уоррен скорее хотел бы видеть бой Тайсона против Энтони Джошуа. В успех украинца против "Цыганского короля" он не верит

Френк Уоррен не верит в победу Усика над Фьюри

В конце апреля Тайсон Фьюри одержал победу над Диллианом Уайтом в бою за звание чемпиона WBC в супертяжелом весе. "Цыганский король" нокаутировал оппонента в шестом раунде, так и оставшись непобежденным.

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Сразу после этого боксерское сообщество заговорило о возможном бое между Фьюри и украинцем Александром Усиком. Высказался и промоутер Фьюри Френк Уоррен. Он считает, что его подопечный слишком силен для украинца.

"Я предвзят, но считаю Фьюри лучшим супертяжем в мире. Хотел бы увидеть его поединок против Джошуа, чтобы эгоистически доказать свою правоту, почему Тайсон лучший.

То же самое он покажет и в бое против Усика. Они имеют очень схожий стиль, но Фьюри намного больше и намного сильнее. Думаю, Тайсон был бы слишком большим и сильным для Александра".

Отметим, что после победы над Диллианом Уайтом Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Англичанин пока не намерен говорить о бое за звание абсолютного чемпиона.

Сам же Усик является чемпионом мира по версии WBO, IBF, IBO и WBA в супертяжелом весе. Данные пояса он добыл в бою против Энтони Джошуа в сентябре прошлого года.

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