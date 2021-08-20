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Занадто багато! Скрипник відреагував на фіаско Зорі в Лізі Європи

Олег Люлька
20 серпня, 10:18
Тренер луганської команди назвав несправедливим поразку його команди у Відні від Рапіда з рахунком 0:3, яка майже позбавила Зорю шансів на вихід до групового турніру Ліги Європи

Тренер Зорі Віктор Скрипник украй засмучений / Фото: Getty Images

На думку Віктора Скрипника, Зоря не мала так крупно програти на виїзді віденському Рапіду.

Рапід – Зоря: відео голів та огляд розгрому луганців у Лізі Європи

"0:3 – занадто багато. Вважаю такий рахунок незаслуженим, – сказав після поразки в першому матчі плей-оф за вихід до групового раунду Ліги Європи головний тренер Зорі. – Мали самі забивати кілька голів, але Рапід не дозволив нам цього зробити"

"У суперника три удари – три голи. Хороший показник "

"Це було дуже гірка і болюча поразка"

"У матчі-відповіді, звісно, буде складно, але ми докладемо всіх зусиль, щоб пройти далі", – наводить слова Скрипника Kronen Zeitung

Рапід розгромив Зорю у Відні 3:0 / Фото: Getty Images

Рапід розгромив Зорю у Відні / Фото: Getty Images

Матч-відповідь Зорі з Рапідом відбудеться 26 серпня в Запоріжжі. Переможець цієї пари потрапить до групового раунду Ліги Європи, а переможений опиниться в груповому раунді третього за силою єврокубку – Ліги конференцій, з якої раніше вилетіли Ворскла і Колос.

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