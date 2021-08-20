Слишком много! Скрипник отреагировал на фиаско Зари в Лиге Европы

Тренер Зари Виктор Скрипник удручен / Фото: Getty Images

По мнению Виктора Скрипника, Заря не должна была так крупно проиграть на выезде венскому Рапиду.

Рапид – Заря: видео голов и обзор разгрома луганчан в Лиге Европы

"0:3 – cлишком много. Считаю такой счет незаслуженным, – сказал после поражения в первом матче плей-офф за выход в групповой раунд Лиги Европы главный тренер Зари. – Должны были сами забивать несколько голов, но Рапид не позволил нам этого сделать"

"У соперника три удара – три гола. Хороший показатель"

"Это было очень горькое и болезненное поражение"

"В ответном матче, конечно, будет сложно, но мы постараемся сделать все возможное", – приводит слова Скрипника Kronen Zeitung

Рапид разгромил Зарю в Вене 3:0 / Фото: Getty Images

Рапид разгромил Зарю в Вене / Фото: Getty Images

Ответный матч Зари с Рапидом состоится 26 августа в Запорожье. Победитель этой пары попадет в групповой раунд Лиги Европы, а проигравший окажется в групповом раунде третьего по силе еврокубка – Лиги конференций, из которой ранее вылетели Ворскла и Колос.

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