Сльози українки замість медалі: "Чому так відбувається в нашій країні?!"

Українська легкоатлетка Марина Килипко посіла п'яте місце у фіналі стрибків з жердиною на Олімпійських іграх в Токіо. Після змагань українка не стримала емоцій

Марина Килипко не стримала емоцій після фіналу / Фото: Reuters

Українка вважає п'яте місце непоганим результатом на Олімпійських іграх, але впевнена, що могла б продемонструвати кращий результат, якби поруч був її тренер.

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Коментар після фіналу Марина давала крізь сльози.

Підготовка йшла добре. Думаю, що всі бачили, що я готова стрибати 4,70 мінімум тут. Я зробила все залежне від себе. Єдине, я вважаю, що повинен бути тренер.

Це стрибки з жердиною, це у кожного індивідуально і ніхто не зміг би мені допомогти. Чому тут немає мого особистого тренера, я не почула відповіді ні від кого. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер. Судячи по чемпіонату України, було видно, що я готова до Олімпіади. Мене годували сніданками, рішення приймемо потім. До сьогоднішнього дня я не почула чому немає мого тренера.

Це не тільки зі мною. Ще є Яна Гладійчук. І теж тренера не беруть. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію. За якими критеріями це робиться ... Я три рази слізно просила, що мені потрібен тренер. Добре, це потім, то не ми вирішуємо, то не той вирішує, то ще щось... У підсумку мені не дали відповідь, а потім виклали список, після чого я зрозуміла, що немає сенсу битися головою об стіну.

Немає тренера – я стала п'ятою. А могла стрибнути набагато краще. Від себе залежне я все зробила. Ти вбиваєш себе, тренується скільки років, скільки всього відкладаєш, а потім їдеш і залишаєшся в секторі одна. Я вийшла на розминку, на трибуні жодної душі з України.

У всіх тренери сидять, а я одна розминаюся. Через півгодини, бачте, зволили прийти. Але особливо мені це нічого не дає, так як толку нуль ні від них. Ніхто не знає, як я стрибаю, що мені потрібно і для чого. Мені потрібна підтримка мого тренера, більше мені нічого не потрібно. Дуже важко. Дуже багато хто підтримує і хотілося показати хороший результат. Я задоволена що я п'ята, це гарне місце на Олімпійських іграх, але могло б бути зовсім по-іншому. Тренер знає мене від А до Я. Ми 15 років разом і мені дуже сильно не вистачало його", – сказала Килипко в ефірі каналу "UA: Перший".