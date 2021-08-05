Слезы украинки вместо медали: "Почему так происходит в нашей стране?!"

Украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в финале прыжков с шестом на Олимпийских играх в Токио. После соревнований украинка не сдержала эмоций

Марина Килипко не сдержала эмоций после финала / Фото: Reuters

Украинка считает пятое место неплохим результатом на Олимпийских играх, но уверена, что могла бы продемонстрировать лучший результат, если бы рядом был ее тренер.

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Комментарий после финала Марина давала сквозь слезы.

Подготовка шла хорошо. Думаю, что все видели, что я готова прыгать 4,70 минимум здесь. Я сделала все зависящее от себя. Единственное, я считаю, что должен быть тренер.

Это прыжки с шестом, это у каждого индивидуально и никто не смог бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Судя по чемпионату Украины, было видно, что я готова к Олимпиаде. Меня кормили завтраками, решение примем потом. По сегодняшний день я не услышала почему нет моего тренера.

Это не только со мной. Еще есть Яна Гладийчук. И тоже тренера не берут. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается… Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер. Хорошо, это потом, то не мы решаем, то не тот решает, то еще что-то… В итоге мне не дали ответ, а затем выложили список, после чего я поняла, что нет смысла биться головой о стену.

Нет тренера – я стала пятой. А могла прыгнуть намного лучше. От себя зависящее я все сделала. Ты убиваешь себя, тренируется сколько лет, сколько всего откладываешь, а потом едешь и остаешься в секторе одна. Я вышла на разминку, на трибуне ни одной души из Украины.

У всех тренеры сидят, а я одна разминаюсь. Спустя полчаса, видите ли, соизволили прийти. Но особо мне это ничего не дает, так как толку ноль ни от кого. Никто не знает, как я прыгаю, что мне нужно и для чего. Мне нужна поддержка моего тренера, больше мне ничего не нужно. Очень тяжело. Очень многие поддерживают и хотелось показать хороший результат. Я довольна что я пятая, это хорошее место на Олимпийских играх, но могло бы быть совсем по-другому. Тренер знает меня от А до Я. Мы 15 лет вместе и мне очень сильно не хватало его", – сказала Килипко в эфире канала "UA:Первый".