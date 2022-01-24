Славне було полювання! Шахтар знищив австрійських вовків

"Гірники" розгромили австрійців / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар розпочав тренувальний збір у Туреччині з упевненої перемоги над Вольфсбергером, який представляє Австрію. Хоча впевнена вона лише за рахунком.

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"Гірники" першими пропустили і довгий час поступалися рахунком. Лише під кінець тайму Шахтар зумів зруйнувати оборону суперника та забити чотири голи за 13 хвилин. Дублем відзначився ветеран Жуніор Мораєс.

Шахтар – Вольфсбергер – 4:1

Голи: Судаков (76), Мораєс (80), Тете (87), Мораєс (89) – Лочошвілі (37)

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Шахтар (1-й тайм): Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Мудрик, Алан Патрік, Нерес, Педріньо.

Шахтар (2-й тайм): Пятов, Корнієнко, Вітао, Бондар, Вінісіус, Бондаренко, Маркос Антоніо, Фернандо, Судаков, Тете, Мораєс.

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Хто такий Вольфсбергер?

Клуб заснований у 1931 році та представляє місто Вольфсберг. У 2012-му вийшов у першу австрійську Бундеслігу, де дебютний сезон закінчив на 5-му місці, за крок від зони єврокубків.

У 2019 і 2020 роках Вольфсбергер ставав бронзовим призером чемпіонату Австрії. Двічі виступав в основній сітці Ліги Європи: у сезоні-2019/20 замкнув таблицю групи з Ромою, гладбахською Борусією і ФК Істанбул Башакшехир, а в сезоні-2020/21 з московським ЦСКА, загребським Динамо та Фейєнордом вийшов у плей-офф, де до 1/16 фіналу вилетів від Тоттенхема (1:4, 0:4).