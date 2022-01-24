Славная была охота! Шахтер уничтожил австрийских волков

"Горняки" разгромили австрийцев / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер начал тренировочный сбор в Турции с уверенной победы над Вольфсбергером, который представляет Австрию. Хотя уверенная она лишь по счету.

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"Горняки" первыми пропустили и долгое время уступали в счете. Лишь под конец тайма Шахтер сумел разрушить оборону соперника и забить четыре гола за 13 минут. Дублем отличился ветеран Жуниор Мораес.

Шахтер – Вольфсбергер – 4:1

Голы: Судаков (76), Мораес (80), Тете (87), Мораес (89) – Лочошвили (37)

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Шахтер (1-й тайм): Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Мудрик, Алан Патрик, Нерес, Педриньо.

Шахтер (2-й тайм): Пятов, Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус, Бондаренко, Маркос Антонио, Фернандо, Судаков, Тете, Мораес.

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Кто такой Вольфсбергер?

Клуб основан в 1931 году и представляет город Вольфсберг. В 2012-м вышел в первую австрийскую Бундеслигу, где дебютный же сезон закончил на 5-м месте, в шаге от зоны еврокубков.

В 2019 и 2020 годах Вольфсбергер становился бронзовым призером чемпионата Австрии. Дважды выступал в основной сетке Лиги Европы: в сезоне-2019/20 замкнул таблицу группы с Ромой, гладбахской Боруссией и ФК Истанбул Башакшехир, а в сезоне-2020/21 с московским ЦСКА, загребским Динамо и Фейеноордом вышел в плей-офф, где в 1/16 финала вылетел от Тоттенхэма (1:4, 0:4).