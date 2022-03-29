Слава Україні! Футбольна підтримка від лідера жіночого чемпіонату Данії

Данський клуб українки підтримав нашу країну / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram hbkogewomen

Акція підтримки від жіночого ФК Кьоге стала приємним сюрпризом для української футболістки Ніколь Козлової , яка виступає за данський клуб, а також актом солідарності з усією Україною.

/ Фото: Instagram hbkogewomen

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Гравчині команди вийшли на матч у жовтих футболках із написом "Слава Україні".

/ Фото: Instagram hbkogewomen

/ Фото: Instagram hbkogewomen

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Жіноча команда ФК Кьоге є лідером чемпіонату Данії та чинним чемпіоном своєї країни. Свій статус команда підтвердила і у матчі проти Брондбю, вигравши поєдинок із рахунком 3:2. Один із голів забила українка Ніколь Козлова. Цікаво, що поєдинок футболістки Брондбю провели у жовто-синій формі! Щоправда, це просто основні кольори команди.

Лідер та зірка чоловічої збірної Данії з футболу Крістіан Еріксен продовжує свою гольову феєрію після повернення на поле у складі національної команди.