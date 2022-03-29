Слава Украине! Футбольная поддержка от лидера женского чемпионата Дании

Датский клуб украинки поддержал нашу страну / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram hbkogewomen

Акция поддержки от женского ФК Кеге стала приятным сюрпризом для футболистки сборной Украины Николь Козловой, которая выступает за датский клуб, а также актом солидарности со всей Украиной.

/ Фото: Instagram hbkogewomen

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Игроки команды вышли на матч в желтых футболках с надписью "Слава Україні".

/ Фото: Instagram hbkogewomen

/ Фото: Instagram hbkogewomen

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Женская команда ФК Кеге является лидером чемпионата Дании и действующим чемпионом своей страны. Свой статус команда подтвердила и в матче против Брондбю, выиграв поединок со счетом 3:2. Один из голов забила украинка Николь Козлова. Интересно, что поединок футболистки Брондбю провели в желто-синей форме! Правда, это просто основные цвета команды.

Лидер и звезда мужской сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен продолжает свою голевую феерию после возвращения на поле в составе национальной команды.