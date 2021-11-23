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Вольфсбург --
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Шахтар --
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Мілан --
24 листопада 22:00
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Верес --
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4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
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Скромно: Світоліна розповіла, скільки їй коштувало весілля у Швейцарії

Олександр Трикіша
23 листопада, 17:42
Титулована українська тенісистка Еліна Світоліна зізналася, у скільки їй та її чоловіку французу Гаелю Монфісу обійшлася організація весілля

Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

Світоліна та Монфіс зіграли весілля 16 липня в Швейцарії в готелі Four Seasons.

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Урочистість відвідали 75 гостей, серед яких було багато знаменитостей, у тому числі легенда НБА та збірної Франції Тоні Паркер та американська актриса та співачка Крістіна Міліан.

Урочистість обійшлася молодятам у 25 тисяч євро, що на нинішній курс становить близько 760 тисяч гривень. Відмітимо, що за свою кар'єру українка виграла понад 18 мільйонів євро.

"Оскільки ми з Гаелем досить відомі люди, нам готель Four Seasons у Женеві, де ми відзначали всю урочистість, зробив дуже хороші умови, дуже хорошу ціну. Все разом нам обійшлося близько 25 тисяч євро", – розповіла Еліна у програмі Світське життя.

На офіційній церемонії Еліна була одягнена в стильному білому комбінезоні з бузковою спідницею і букетом – в тон костюма Монфіса.

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А ввечері українка блищала у сукні з елегантно відкритою спиною та сексуальним розрізом збоку, який відкривав татуювання на стегні тенісистки.