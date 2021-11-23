Скромно: Світоліна розповіла, скільки їй коштувало весілля у Швейцарії

Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

Світоліна та Монфіс зіграли весілля 16 липня в Швейцарії в готелі Four Seasons.

Читайте також: Маленька вечірка нікого не вбила: Світоліна показала нові весільні фото

Реклама

Урочистість відвідали 75 гостей, серед яких було багато знаменитостей, у тому числі легенда НБА та збірної Франції Тоні Паркер та американська актриса та співачка Крістіна Міліан.

Урочистість обійшлася молодятам у 25 тисяч євро, що на нинішній курс становить близько 760 тисяч гривень. Відмітимо, що за свою кар'єру українка виграла понад 18 мільйонів євро.

"Оскільки ми з Гаелем досить відомі люди, нам готель Four Seasons у Женеві, де ми відзначали всю урочистість, зробив дуже хороші умови, дуже хорошу ціну. Все разом нам обійшлося близько 25 тисяч євро", – розповіла Еліна у програмі Світське життя.

На офіційній церемонії Еліна була одягнена в стильному білому комбінезоні з бузковою спідницею і букетом – в тон костюма Монфіса.

Реклама

А ввечері українка блищала у сукні з елегантно відкритою спиною та сексуальним розрізом збоку, який відкривав татуювання на стегні тенісистки.