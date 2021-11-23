Скромно: Свитолина рассказала, во сколько ей обошлась свадьба в Швейцарии

Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

Свитолина и Монфис сыграли свадьбу в 16 июля в Швейцарии в отеле Four Seasons.

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Торжество посетили 75 гостей, среди которых было много знаменитостей, в том числе легенда НБА и сборной Франции Тони Паркер и американская актриса и певица Кристина Милиан.

Торжество обошлось молодоженам в 25 тысяч евро, что на нынешний курс составляет около 760 тысяч грн. Отметим, что за свою карьеру украинка выиграла более 18 миллионов евро.

"Так как мы с Гаэлем достаточно известные люди, нам отель Four Seasons в Женеве, где мы отмечали все торжество, сделал очень хорошие условия, очень хорошую цену. Все вместе нам обошлось порядка 25 тысяч евро", – рассказала Элина в программе Светская жизнь.

На официальной церемонии Элина была одета в стильном белом комбинезоне с сиреневой верхней юбкой и букетом – в тон костюма Монфиса.

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А вечером украинка блистала в платье в пол с элегантно открытой спиной и сексуальным разрезом сбоку, который открывал татуировку на бедре теннисистки.