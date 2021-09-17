16 вересня 22:00
Буде-Глімт 3
Зоря 1
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Надломив команду: Скрипник назвав причину провалу в Норвегії

Сергій Шаховець
17 вересня, 08:32
Свій історичний дебют у Лізі конференцій команда Віктора Скрипника провалила. У чому причина слабкого виступу Зорі розбирав наставник "мужиків"

Віктор Скрипник підбив підсумки поєдинку з Буде-Глімт / Фото: Колаж: Сьогодні

Після фіаско в Норвегії, в якому луганська Зоря програла Буде-Глімт (1:3) стартовий поєдинок Ліги конференцій, головний тренер луганців підбив підсумки матчу.

- Чи здивував вас сьогодні Буде-Глімт?
- Ми розуміли, що Буде-Глімт – серйозний суперник, у якого є свій тактичний малюнок. У першому таймі була своєрідна розвідка. У другому таймі перший стандарт надломив нашу команду. А далі індивідуально сильні якості гравців суперника дозволили їм використовувати свої шанси.

Нашого опонента вітаємо з перемогою. Будемо готуватися далі. Уже в неділю у нас чемпіонат і наступна гра. Посипати голову попелом не будемо. Будь-які ігри, навіть такі, додають досвіду. Тут важливий кожен нюанс і рішення. Зараз проведемо гру в чемпіонаті з Чорноморцем, а потім будемо дивитися далі.

- Ви аналізували і Буде-Глімт, і ЦСКА. Кого вважаєте фаворитом, включаючи вас?

- Рому ми теж аналізували.

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- Рому, безумовно теж. Просто зрозуміло, що вона – безумовний фаворит.

- Кожна гра – це нова історія. Зараз ми програли, але попереду матч-відповідь, плюс дві гри з ЦСКА і Ромою. Будемо готуватися, а час все покаже. Зараз сильніша одна команда, а завтра буде сильніша друга.

- Хто з гравців суперника вам запам'ятався?

- Капітан команди дуже сподобався. Група атаки теж. Кожен знає, що робити на полі. Але, в основному, я дивлюся на свою команду, і мене більше цікавлять мої гравці.

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