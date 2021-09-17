Надломив команду: Скрипник назвав причину провалу в Норвегії

Віктор Скрипник підбив підсумки поєдинку з Буде-Глімт / Фото: Колаж: Сьогодні

Після фіаско в Норвегії, в якому луганська Зоря програла Буде-Глімт (1:3) стартовий поєдинок Ліги конференцій, головний тренер луганців підбив підсумки матчу.

- Чи здивував вас сьогодні Буде-Глімт?

- Ми розуміли, що Буде-Глімт – серйозний суперник, у якого є свій тактичний малюнок. У першому таймі була своєрідна розвідка. У другому таймі перший стандарт надломив нашу команду. А далі індивідуально сильні якості гравців суперника дозволили їм використовувати свої шанси.

Нашого опонента вітаємо з перемогою. Будемо готуватися далі. Уже в неділю у нас чемпіонат і наступна гра. Посипати голову попелом не будемо. Будь-які ігри, навіть такі, додають досвіду. Тут важливий кожен нюанс і рішення. Зараз проведемо гру в чемпіонаті з Чорноморцем, а потім будемо дивитися далі.

- Ви аналізували і Буде-Глімт, і ЦСКА. Кого вважаєте фаворитом, включаючи вас?

- Рому ми теж аналізували.

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- Рому, безумовно теж. Просто зрозуміло, що вона – безумовний фаворит.

- Кожна гра – це нова історія. Зараз ми програли, але попереду матч-відповідь, плюс дві гри з ЦСКА і Ромою. Будемо готуватися, а час все покаже. Зараз сильніша одна команда, а завтра буде сильніша друга.

- Хто з гравців суперника вам запам'ятався?

- Капітан команди дуже сподобався. Група атаки теж. Кожен знає, що робити на полі. Але, в основному, я дивлюся на свою команду, і мене більше цікавлять мої гравці.

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