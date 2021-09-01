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Скільки, скільки? Світоліну приголомшило віком її чоловіка-француза

Олександр Трикіша
1 вересня, 17:14
1 вересня французький тенісист Гаель Монфіс святкує свій 35-й день народження. З нагоди іменин свого чоловіка підколола українка Еліна Світоліна

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

На своїй сторінці в Twitter Монфіс опублікував власне фото в елегантному костюмі і супроводив її пафосною філософською цитатою.

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"35. Життя не в тому, щоб знайти себе. Життя – це створення самого себе", – написав Гаель.

Дружина француза Еліна Світоліна вирішила оригінально привітати коханого, підколовши його за вік – адже вона молодша за нього на дев'ять років!

Еліна прокоментувала пост Монфіса гіфкою, на якій вгорі написано привітання з днем народження, а внизу питання: "Скільки тобі років?" Все це супроводжується комічним псом з дуже здивованим поглядом.

Еліна і Гаель зіграли весілля в липні в Женеві. Гостями вечора стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу і спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що змінить прізвище тільки після завершення спортивної кар'єри.

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