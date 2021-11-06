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Скандальний російський боєць згадав, як бився у Харкові за 100 доларів

Любомир Луканюк
6 листопада, 12:31
Чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв Олександр Ємельяненко поділився історією з далекого минулого

Ємельяненко перед першим боєм і останнім

Олександр Ємельяненко розмістив у соцмережах стару фотографію. Як пише боєць ММА, це був перший поєдинок, за який він отримав преміальні.

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"Мій перший професійний бій з ММА. Харків. Пам'ятаю, що заробив за нього менше $100 – особливо не розгуляєшся", – написав Ємельяненко.

Щоправда, Олександр не уточнює, в якому році це було і хто був його суперником. Першим офіційним поєдинком у ММА у Ємельяненка є зустріч з Асуеріу Сілвою, яка відбулася восени 2003 року в Японії.

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40-річний Олександр Ємельяненко – чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв і з бойового самбо. Провів 37 боїв – 28 перемог, 8 поразок та 1 нічия.

Востаннє Олександр бився з блогером Артемом Тарасовим, перемігши його одноголосним рішенням суддів. Цього року він планує ще два поєдинки: з репером Джиганом та з бійцем змішаних єдиноборств Володимиром Мінєєвим.

Олександра Ємельяненка у травні 2015 року було засуджено за згвалтування, викрадення паспорта та схиляння до вживання наркотиків на 4,5 роки.

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Часто потрапляв у поліцію за хуліганство, п'яні бешкети та їзду в нетверезому вигляді.