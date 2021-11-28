27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець 0
Десна 1
27 листопада 19:30
Дніпро-1 5
Ворскла 1
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Скандальний росіянин Олександр Ємельяненко не вистояв і одного раунду: відео бою

Олександр Трикіша
28 листопада, 08:49
Скандальний російський боєць MMA Олександр Ємельяненко зазнав поразки у поєдинку проти бразильця Марсіо Сантоса на турнірі AMC Fight Nights у Сиктивкарі

Ємельяненко програв вже у першому раунді

Спочатку Сантос мав битися проти В'ячеслава Василевського, але той не зміг провести бій через проблеми зі здоров'ям.

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Ємеляненко прийняв пропозицію замінити Василевського, але мав мінімум часу для підготовки до поєдинку.

Бій почався з атак Сантоса, проте потім Ємеляненко вдало провів прийом та завалив суперника на канвас. Щоправда, розвинути атаку росіянину не вдалося.

Навпаки, вже бразилець опинився зверху на ньому і після кількох спроб все ж таки успішно провів больовий прийом, після якого Ємеляненко довелося здатися.

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40-річний Олександр Ємеляненко – чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв і з бойового самбо. Провів 38 боїв – 28 перемог, 9 поразок та 1 нічия.

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Олександра Ємеляненка у травні 2015 року було засуджено за згвалтування, викрадення паспорта та схиляння до вживання наркотиків на 4,5 роки.

Часто потрапляв у поліцію за хуліганство, п'яні дебоши та їзду у нетверезому вигляді.