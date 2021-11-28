27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
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Скандальный россиянин Александр Емельяненко не выстоял и одного раунда: видео боя

Александр Трикиша
28 ноября, 08:49
Скандальный российский боец MMA Александр Емельяненко потерпел поражение в поединке против бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре

Емельяненко проиграл уже в первом раунде

Изначально Сантос должен был драться против Вячеслава Василевского, но тот не смог провести бой из-за проблем со здоровьем.

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Емельяненко принял предложение заменить Василевского, но имел минимум времени для подготовки к поединку.

Бой начался с атак Сантоса, однако затем Емельяненко удачно провел прием и завалил соперника на канвас. Правда, развить атаку россиянину не удалось.

Напротив, уже бразилец оказался сверху на нем и после нескольких попыток все же успешно провел болевой прием, после которого Емельяненко пришлось сдаться.

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40-летний Александр Емельяненко – чемпион мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо. Провел 38 боев – 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

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Александр Емельяненко в мае 2015 года был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

Часто попадал в полицию за хулиганство, пьяные дебоши и езду в нетрезвом виде.