Скандальный россиянин Александр Емельяненко не выстоял и одного раунда: видео боя

Емельяненко проиграл уже в первом раунде

Изначально Сантос должен был драться против Вячеслава Василевского, но тот не смог провести бой из-за проблем со здоровьем.

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Емельяненко принял предложение заменить Василевского, но имел минимум времени для подготовки к поединку.

Бой начался с атак Сантоса, однако затем Емельяненко удачно провел прием и завалил соперника на канвас. Правда, развить атаку россиянину не удалось.

Напротив, уже бразилец оказался сверху на нем и после нескольких попыток все же успешно провел болевой прием, после которого Емельяненко пришлось сдаться.

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40-летний Александр Емельяненко – чемпион мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо. Провел 38 боев – 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.

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Александр Емельяненко в мае 2015 года был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

Часто попадал в полицию за хулиганство, пьяные дебоши и езду в нетрезвом виде.