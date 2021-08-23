Скандал в українському футболі: арбітриня не вилучила гравця після двох жовтих карток

Інну Вакулко звинуватили в некомпетентності / Фото: Instagram, Facebook

Буковина стверджує, що арбітриня Інна Вакулко показала дві жовті картки гравцеві Дніпра Богдану Виниченко, проте забула його вилучити. Поєдинок завершився перемогою Дніпра – 3:1.

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"Футбольні правила змінили або арбітриня грубо помилилася? Під час матчу Дніпро – Буковина рефері показала гравцеві команди з Черкас Богдану Виниченко (номер 15) дві жовті картки (на 33 хвилині і 45+1). Однак футболіст не був вилучений. Просимо відповідні органи прокоментувати цей епізод. Моменти отримання жовтих карток чітко видно на відео. Матч обслуговувала Інна Вакулко", – йдеться в заяві клубу в Youtube.

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Однак в офіційному протоколі на сайті Професійної футбольної ліги зазначено, що на 33-й хвилині зустрічі жовту картку отримав Данило Жичиков (Номер 17).

На відео видно, як він поруч з Виниченко сперечається з рефері після призначення пенальті. З кута зйомки важко точно сказати, кому точно був показаний гірчичник.