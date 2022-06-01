Скандал на ЧЄ з боксу. Судді не пустили у фінал спадкоємця Ломаченка

Юрій Захарєєв у півфіналі ЧЄ-2022 поступився англійцю Акбару

На чемпіонаті Європи, що відбувся в Єревані, українські боксери здобули чотири бронзові нагороди. Програв свій півфінальний поєдинок спадкоємець Ломаченко Юрій Захарєєв.

Український боксер явно не заслуговував на поразку в цьому бою, але судді були іншої думки.

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Віце-президент Федерації боксу України Михайло Поздняков повідомив, що українська делегація не погодилася з результатом бою. Спеціальна комісія проаналізувала півфінальний поєдинок та винесла рішення – поразка Юрія Захарєєва неправомірна. Суддівська бригада понесе покарання, але результати чемпіонату залишаться в силі.

"Юрій Захареєв мав виходити у фінал. Проте судді вирішили інакше – не допустили його до фіналу. Так, наша делегація не погодилася із висновками суддів. Після поєдинку Захарєєва вся українська збірна навіть вийшла на ринг, де пробула до четвертої ранку. Все для того, щоб Україну почули. Нас почули. Було створено спеціальну комісію, яка кілька разів переглянула поєдинок за участю Юрія та визнала його перемогу. За моєю інформацією, суддів довічно усунули від боксу. Це добре, що такі судді більше не працюватимуть на міжнародних змаганнях. Але що від цього Юрію, у якого забрали можливість поборотися за золото? Через те, що в олімпійському боксі відсутні протести, ми не змогли опротестувати результат. Я думаю, якби можна було опротестувати результати бою Захареєва, то Юрій був би у фіналі. Вірю в те, що таких випадків, коли судді нахабно "вбиватимуть" боксерів, більше не буде в олімпійському боксі", – цитує Позднякова XSPORT.

Юрій Захарєєв бореться за золото ЧЄ-2022 / Фото: Федерація боксу України

Нагадаємо, Захарєєв у півфіналі ЧЄ-2022 програв Мохаммеду Акбару з Англії, який став чемпіоном Європи.

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Раніше Юрій Захареєв тричі ставав чемпіоном Європи серед молоді (2019, 2020, 2022), а також став наймолодшим українським чемпіоном світу з боксу серед аматорів, перевершивши досягнення Василя Ломаченка.