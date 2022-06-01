Скандал на ЧЕ по боксу. Судьи не пустили в финал наследника Ломаченко

На прошедшем в Ереване чемпионате Европы украинские боксеры завоевали четыре бронзовые награды. Проиграл свой полуфинальный поединок наследник Ломаченко Юрий Захареев.

Украинский боксер явно не заслуживал поражения в этом бою, но судьи были иного мнения.

Вице-президент Федерации бокса Украины Михаил Поздняков сообщил, что украинская делегация не согласилась с результатом схватки. Специальная комиссия проанализировала полуфинальный поединок и вынесла решение – поражение Юрия Захареева неправомерное. Судейская бригада понесет наказание, но результаты чемпионата останутся в силе.

"Юрий Захареев должен был выходить в финал. Однако судьи решили по-другому – не допустили его в финал.

Да, наша делегация не согласилась с выводами судей. После поединка Захареева вся украинская сборная даже вышла на ринг, где пробыла до четырех часов утра. Все для того чтобы Украину услышали.

Нас услышали. Была создана специальная комиссия, которая несколько раз пересмотрела поединок с участием Юрия и признала его победу. По моей информации, проводивших этот поединок судей пожизненно отстранили от бокса.

Это хорошо, что такие судьи не будут больше работать на международных соревнованиях. Но что от этого Юрию, у которого отняли возможность побороться за золото?

Из-за того, что в олимпийском боксе отсутствуют протесты, мы не смогли опротестовать результат. Я думаю, если бы можно было опротестовать исход сражения Захареева, то Юрий был бы в финале.

Верю в то, что таких случаев, когда судьи нагло будут "убивать" боксеров, больше не будет в олимпийском боксе", – цитирует Позднякова XSPORT.